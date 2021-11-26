محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع السيسي والكاظمي المستجدات الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس المصري خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية ومصالح البلدين، ويرسّخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ومصطفى الكاظمي خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وأهمية تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير على شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين ومجمل تطوراتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة والجهود والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها.

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس المصري خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية ومصالح البلدين، ويرسخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ومصطفى الكاظمي خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وأهمية تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير على شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين ومجمل تطوراتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة والجهود والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها.

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