مزاينة رزين في مهرجان الظفرة 15 تنطلق وسط إقبال كبير من ملاك الإبل

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت صباح أمس مسابقات مزاينة رزين (المحطة الثانية) بمهرجان الظفرة بدورته 15 ضمن موسم مزاينات الإبل بأبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث تستمر مزاينة رزين لغاية 2 ديسمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتوافد ملاك الإبل من داخل الدولة ودول الخليج العربي إلى موقع المهرجان أمس، لإدخال الإبل المشاركة في أشواط سن المفاريد لفئة المجاهيم بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع مزاينة رزين، والتي تقتصر على الحاصلين على التطعيم مع إبراز نتيجة فحص سلبية لـ«كوفيد19» عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 96 ساعة.

وتعكس مزاينات الإبل شغف أبناء دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بشكل خاص، وأبناء دول مجلـس التعـاون لدول الخليج العربية بشكل عام، بالإبل وتربيتها والعناية بها، وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط المفاريد محليات ضمن أشواط الشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وأشواط المفاريد المهجنات الأصايل، صباح اليوم، بالدخول إلى شبوك المبيت، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت، فيما سيتم مساء اليوم إعلان نتائج أشواط اسن المفاريد المجاهيم، ضمن 5 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل، وقد خصص لها 50 جائزة قيمة، بواقع 10 جوائز لكل شوط.

توسع كبير

وتشهد مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة توسعاً كبيراً في دورتها الخامسة عشرة لتشمل مزاينات الإبل في موسم مزاينات أبوظبي وضمن أربعة مواقع (سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة)، وتشمل 312 شوطاً بالإضافة إلى جائزتي بيرق الإمارات للمحليات والمجاهيم.

وقد انطلقت المحطة الأولى بمزاينة سويحان يوم 28 أكتوبر الجاري، فيما انطلقت المحطة الثانية بمزاينة رزين وتستمر لغاية 2 ديسمبر 2021 أما المحطة الثالثة فتنطلق بمدينة زايد خلال الفترة من 23 ولغاية 30 ديسمبر 2021، ومسك الختام المحطة الرابعة بمهرجان الظفرة الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022.

وستقام المسابقات التراثية خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022 في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد، وستشمل إقامة 27 شوطاً، موزعة على الفئات التالية (سباق الخيول العربية الأصيلة، الصيد بالصقور، سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، الرماية، مزاينة غنم النعيم).

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