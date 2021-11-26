شركات إماراتية تعرض أحدث منتجاتها في معرض مصر الدولي للدفاع

المصدر: أبوظبي - وام

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تتطلع الشركات الدفاعية الإماراتية لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها، عبر مشاركتها تحت مظلة جناح دولة الإمارات في معرض مصر الدولي للدفاع (EDEX 2021).

يقام المعرض من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، وهو يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح «البرية - البحرية - الجوية».

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة. ونظراً لأهمية هذا الحدث، تشارك الدولة من خلال جناح وطني يضم نحو 22 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. وتبلغ مساحة جناح الدولة بالمعرض نحو 1,600 متر مربع، ويعتبر واحداً من أكبر الأجنحة المشاركة.

ويشرف مجلس الإمارات للشركات الدفاعية على جناح الدولة بمعرض مصر الدولي للدفاع، وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين المتمثلين في وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي.

ووصف مطر على الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية المعرض بأنه حدث هام، يجمع مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية من كافة أنحاء العالم لتبادل الأفكار، والوقوف على آخر ما توصلت إليه تقنيات التصنيع الدفاعي والأمني.

وأعرب عن اعتزاز مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإشراف على تنظيم مشاركة الدولة، والإسهام في تهيئة مناخ للحوار بين الشركات والمؤسسات الدفاعية الإماراتية ونظيراتها من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: ظل قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة يشهد تقدماً ملحوظاً ونمواً متصاعداً حتى خلال العام الماضي، وستتيح لنا المشاركة في هذا المعرض استعراض قصص نجاحنا في تطوير هذا القطاع الحيوي والبحث في فرص التعاون والتطوير المشترك من أجل تحقيق فوائد متبادلة.

منصات

ويضم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة منصات لست شركات أعضاء في مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية، وهي: الحمرا وانترناشنونال جولدن جروب والكترو أوبتكس سيستمز وكيبل كورب وأطلس للاتصالات والفتان لصناعة السفن واعتماد، إضافة إلى توازن للتكنولوجيا والابتكار.

كما يشهد المعرض مشاركة واسعة لمجموعة "إيدج" من خلال جناح الدولة، حيث تعرض المجموعة منتجات وحلولاً لـ 13 من شركاتها تحمل علامة «صنع في الإمارات».

وسيطلع زوار المعرض على منتجات وحلول وخدمات فريدة تطرحها مجموعة "إيدج"، والتي تعد واحة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي والأمني، حيث تشمل هذه المنتجات الأنظمة الذاتية والذخائر دقيقة التوجيه ومعدات الحرب الإلكترونية والاستخبارات والأنظمة البحرية والبرية وخدمات الصيانة والعمرة والإصلاح والخدمات التدريبية.

وعبر فيصل البناي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج» عن سعادة واعتزاز المجموعة بالمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع في القاهرة.

وقال البناي: نتطلع في مجموعة «إيدج» للمشاركة بكل فخر في هذا الحدث الهام من منطلق ريادتنا في تطوير وتصنيع حلول تكنولوجية متقدمة في الحقلين الدفاعي والمدني ومن واقع الدور الهام، الذي نلعبه في توجهات النمو الاقتصادي بالدولة، وكذلك في تعزيز السلم والأمن العالمي.

وأكد مواصلة «إيدج» مساعيها لمواءمة كافة عملياتها مع برنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) لكي تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المستقبلية ولتحفيز الصادرات من المنتجات والخدمات.

ويبلغ عدد الشركات المشاركة في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض 22 شركة، إضافة لمجلس الإمارات للصناعات الدفاعية، ومجلة درع الوطن المتخصصة في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية.

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