«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني في مدريد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك الدكتور علي النعيمي رئيس الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد.. في اجتماع الدورة «286» للجنة التنفيذية المنعقدة ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد والدورة الـ208 للمجلس الحاكم التي يستضيفها البرلمان الإسباني في مدريد خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2021.



واعتمد اجتماع اللجنة التنفيذية استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام «2022-2026»، وناقشت الوضع المالي وميزانية الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022، وتهدف استراتيجية الاتحاد إلى بناء برلمانات فعالة وذات صلاحية، وأن تكون البرلمانات ممثلة من جميع شرائح المجتمع مع ضمان التوازن بين الجنسين، وبناء برلمانات مرنة ومبتكرة، وتعزيز الترابط والتضامن البرلماني، وتحقيق المزيد من التعاون والشفافية في العلاقة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء، ووضع آلية لمتابعة قرارات الاتحاد وتقييمها.





استراتيجية



وأكد الدكتور علي النعيمي ضرورة تغطية الاستراتيجية الجديدة لمتطلبات جميع المناطق الجيوسياسية وكسب الثقة من جميع البرلمانات الأعضاء، وأن يتعزز دور الاتحاد والبرلمانات على المستوى الدولي فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع المناطق الجغرافية وبناء الجسور الثقة وكسب تأييد البرلمانيين حول العالم، وفق التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، الأمر الذي يتطلب أن يخلق الاتحاد البرلماني الدولي ثقافة يمكن فيها البرلمانيين للعمل معاً على المستويين الإقليمي والدولي.



وشدد على أهمية أن تكون الاستراتيجية مرنة وقابلة للتغيير بناء على التحديات المستقبلية والأولويات القادمة، وضرورة التعاون مع البرلمانات الوطنية والاستماع لمتطلباتها دون فرض نموذج معين عليها.

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