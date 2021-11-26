عزة النعيمي تشهد احتفال مركز الحميدية الصحي باليوم الوطني

المصدر: عجمان- البيان

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شهدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الاحتفال، الذي أقامه مركز الحميدية الصحي، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، بحضور حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان.



وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي في حفل الافتتاح: إن الذكرى الـ50 لقيام الاتحاد تحمل معنى جديداً يتعدى مفهوم الفرحة بقيام الاتحاد إلى العيش مع روح الاتحاد ومعناه الشامل، وأكدت أن النجاح الذي حققه الاتحاد على مدى 50 عاماً في بناء وترسيخ الدولة جعلنا نلمس هذا الاتحاد في وجداننا، حتى أصبح جزءاً من كياننا ومشاعرنا، نربي على قيمه ومبادئه جيلاً جديداً ولد تحت رايته الخفاقة، وهو الآن يسهم في نهضة الدولة في مجالات العمل المختلفة.



ولفتت إلى أن الإمارات حصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بدءاً من مرحلة التصدي وصولاً إلى مرحلة التعافي وتخطي التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.



كما تطرقت الشيخة عزة النعيمي إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا، حيث احتلت المرتبة الأولى في إعطاء لقاح كورونا وعمل فحوصات pcr، ونجحت أن تتجاوز اللقاحات عدد سكان الإمارات، وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة كورونا.



وأشادت الشيخة عزة النعيمي بالجهود الجبارة التي بذلها خط الدفاع الأول في التصدي لهذه الجائحة التي عمت العالم.



وأشاد حمد تريم الشامسي بالإنجازات التي حققتها الإمارات خلال 5 عقود، وقال: إذا كان هناك دولة في تاريخنا الحديث حققت إنجازات رائدة ومتميزة فلا بد أن يشار إلى دولة الإمارات التي لا يمكننا أن نصف تلك الإنجازات إلا بالمعجزة.

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