تشكيلات هندسية مضيئة في الفجيرة استعداداً للاحتفال باليوم الوطني

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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بدأت بلدية الفجيرة تركيب أعمال الزينة وتشغيلها على مستوى المدينة استعداداً للاحتفال باليوم الوطني الـ 50، وشملت معظم الطرق والمعالم الرئيسية ومداخل المدينة وضواحيها، حيث تم تركيب مجسمات وأشكال هندسية مضيئة ابتهاجاً بالمناسبة، وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء.



وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات قبل 50 عاماً، وهو احتفاء بـ5 عقود من الإنجازات المتفردة، لتكمل الإمارات مسيرة الإنجازات والنجاحات بأن تكون أفضل دول العالم، وأكثرها تقدماً، لافتاً إلى أنها مناسبة وطنية صنعت تاريخ الدولة ومجدها بجهد ورؤى القادة المؤسسين.



وبهذه المناسبة حرصت بلدية الفجيرة على إضافة الأشكال المميزة بتزيين الشوارع والميادين لإضفاء أجواء الفخر والعز بمختلف مناطق الإمارة، ورسم البسمة والبهجة على وجوه القاطنين والزوار ونشر السعادة، من خلال ما تحمله هذه الزينة من قيم وطنية ومعانٍ سامية، والتعبير عن الفرحة بالوطن في يوم اتحاده الخمسين.







ولاء



وأشار الأفخم إلى أن الإمارة تزينت بأضواء وأشكال جديدة تحمل صور القادة والمؤسسين، وازدانت بألوان أعلام الدولة وشعارات الـ 50 التي تعكس الريادة والتفرد لدولة الإنجازات، وعبارات تعكس عمق حب الوطن والتغني به والوفاء له، وحرصت البلدية على توزيعها في معظم الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية والدوارات، حيث أضفت للشوارع لمسة جمالية.



وتقدم المهندس محمد الأفخم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام اتحاد الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الحبيبة، وهي تنعم بالأمن والسلام والازدهار.

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