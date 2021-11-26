أحمد الريسي مرشح الإمارات رئيساً لــ «الإنتربول»

المصدر: ليون - فرنسا - وام، دبي - البيان

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أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية برئاستها لمدة 4 سنوات. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع «تويتر».



وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «أجمل التبريكات لدولة الإمارات بانتخاب أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول لمدة 4 سنوات. مصداقية الإمارات، وحضورها الإيجابي الفاعل على الساحة الدولية، ورؤية قيادتها، وعزيمة أبنائها، تضافرت معاً لتحقق هذا الإنجاز التاريخي على مشارف الاحتفال باليوم الوطني والانطلاق إلى الخمسين عاماً المقبلة».





بدوره، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «ثقة العالم بالإمارات، هي ثمرة القيادة الحكيمة لسيدي الشيخ خليفة بن زايد، يعاضده أخواه سيدي الشيخ محمد بن راشد وسيدي الشيخ محمد بن زايد، لتحقق الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. شكراً لقيادتنا على ثقة العالم بالإمارات».





مكافحة



من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي أن انتخاب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، رئيساً لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» هو تأكيد دولي يكرس ويعزز حضور دولة الإمارات شريكاً عالمياً في مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية.





وأشار سموه إلى أن انتخاب أحمد الريسي رئيساً للمنظمة، يأتي نتيجةً لدعم القيادة الرشيدة وتسخيرها كافة الإمكانيات لتطوير المنظومة الشرطية ومكافحة الجريمة، وتكريم مستحق يجسد مدى التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات ومنظومتها الشرطية والأمنية، وانعكاس لوصول الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات الأمن والأمان وكفاءة أجهزتها وكوادرها الأمنية.





وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديراً للسجل الشخصي المشرف للريسي، حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة فالواقع لا تحجبه الأكاذيب».

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