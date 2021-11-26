شراكة بين «واحة دبي للسيليكون» و«مستشفى فقيه الجامعي»

المصدر: دبي - وام

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وقع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» - أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون - اتفاقية شراكة في مجال الرعاية الصحية مع مستشفى فقيه الجامعي بواحة دبي للسيليكون.



وقع الاتفاقية.. الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون والدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي وذلك في مبنى مستشفى فقيه الجامعي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وتتضمن الاتفاقية تعزيز الخدمات الصحية والطبية والوقائية الذكية المتاحة لأكثر من 1000 شركة ناشئة وكوادرها ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة في «ديتك» كما تدعم الاتفاقية صحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها التي تعد إحدى ركائز برنامج «ساندبوكس» Sandbox الست الذي أطلقته الواحة أكتوبر الماضي ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم المشاريع الناشئة في تخصصات التكنولوجيا على مدى 12 شهراً ومساعدتها في مراحلها التأسيسية على النمو وجمع التمويلات.



وبموجب الاتفاقية يحصل كوادر الشركات والمشاريع المتواجدة في «ديتك» على خدمات الفحص الطبي والبطاقة الصحية إضافة إلى مزايا رعاية صحية حصرية وأولوية في الخدمات الطبية كما يحظون بفرصة الحصول على استشارات طبية عن بُعد في حالات الإصابات.





جلسات



وينظم مستشفى فقيه الجامعي عدداً من الجلسات التوعوية الافتراضية والندوات التثقيفية وجلسات تدريبية على الإسعافات الأولية إضافة إلى الخدمات الطبية والجراحية المعتمدة وفحوصات الأشعة والمختبرات والخدمات الإسعافية على مدار الساعة وحزمة من الإجراءات التشخيصية كالتنظير والتصوير الطبقي المحوري وغيرها من البرامج.



ويستفيد رواد الأعمال في «ديتك» بموجب الاتفاقية من فرص حصرية لاختبار حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مستشفى فقيه الجامعي إضافة إلى الاستفادة من مختبراته ومراكز أبحاثه وورش العمل وجلسات التوجيه التي ينظمها لرواد الأعمال والباحثين.



وقال الدكتور جمعة المطروشي: «تعاوننا مع مستشفى فقيه الجامعي الذكي والمتطور تكنولوجياً وبحثياً يضمن توفير الرعاية الصحية المتقدمة في متناول الشركات والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال الذين يتخذون من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال مقراً لهم بما يعزز مستوى الرعاية الصحية الذكية في مجتمع واحة دبي للسيليكون ودبي ويرسخ موقعها الريادي كمدينة مفضلة للعيش والعمل.



وأضاف:» نعمل باستمرار في الواحة على توفير أفضل مستوى من الدعم للشركات التكنولوجية الكبيرة والناشئة بما يضمن بيئة مشجعة للاستثمار وداعمة لنمو قطاعات الأعمال وذلك من خلال الشراكات التي تدعم أهدافنا. ومن هذا المنطلق فإن اتفاقية الشراكة في مجال الرعاية الصحية مع مستشفى عريق ومتقدم في مجال الأبحاث وتطبيق التقنيات الحديثة يساهم في تشجيع أجيال جديدة من رواد الأعمال في «ديتك» والدولة ككل على دخول ميدان الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية«.



بدوره قال الدكتور فاتح محمد غول:» سعداء بهذه الشراكة النوعية التي تحقق التكامل بين مستشفى فقيه الجامعي القائم على البحث والابتكار المستمرين ومركز «ديتك» لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بواحة دبي للسيليكون ونتطلع إلى أن تثمر هذه الشراكة في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الابتكارات المرتبطة بها لتعزيز الحياة الصحية الذكية في دبي ودولة الإمارات انطلاقاً من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتحليل البيانات الضخمة في عمليات التشخيص والعلاج والتعافي والمتابعة الطبية.

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