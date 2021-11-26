«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية مع عدد من المؤسسات الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جلسة عصف ذهني بحضور عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة، وأصحاب السعادة من الجهات الحكومية وممثلي الجهات في الفرق الوطنية لملف التعاون الاستراتيجي والذي يهدف إلى تحقيق الجاهزية الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



تهدف الجلسة إلى تحقيق التكامل والتناغم من خلال مشاركة العقول بعدد من المقترحات النوعية لاختيار المسميات الخاصة بالمبادرات الوطنية المشتركة لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تهدف إلى تحقيق الجاهزية الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



وأشاد عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - خلال الجلسة - بمشاركة الجهات في جلسة العصف الذهني وإبراز التفاعل الإيجابي والعمل بروح الفريق الواحد بجانب تعزيز المبادرات الوطنية وتحقيق كافة المؤشرات الاستراتيجية في منظومة الطوارئ والأزمات.







توحيد الجهود



وقال إن التعاون الاستراتيجي في مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث يهدف إلى توحيد الجهود وإبراز مدى التكامل والتناغم بين الشركاء على المستوى الوطني، بجانب تعزيز منهجية الاستباقية لرفع الجاهزية الوطنية، لضمان تحقيق كافة المبادرات الوطنية وتحقيق رؤية «دولة آمنة وقادرة على الصمود».



وأضاف سعادته أنه من الضروري استثمار كافة القدرات والإمكانيات بهدف الوصول إلى الأهداف المرجوة، والتركيز على المشاريع المبتكرة والمميزة، بجانب استغلال الموارد الرقمية والذكية لمواءمة الظروف المحيطة ومواكبة التغيرات الزمنية وتعزيز نهج الاستباقية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث.



وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على عدد من المخرجات للقيام بها في الفترة المقبلة من بينها إعداد منصة رقمية للجاهزية الوطنية، ووضع عدد من المؤشرات الاستراتيجية التي تركز على الاستباقية والمرونة العالية والتكامل الوطني.



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