أنشطة تفاعلية افتراضية مبتكرة في «أسبوع الصحة والسلامة» لـ «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل أسبوع الصحة والسلامة الرابع عشر، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالياته التي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.



ويتضمن الأسبوع أنشطة تفاعلية افتراضية مبتكرة، وألعاباً تعليمية لطلاب المدارس والجامعات، لمساعدتهم على التعرف إلى أحدث إجراءات ومعايير الصحة والسلامة، إضافة إلى المشاركة في مسابقات إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، للفوز بجوائز قيمة عبر الموقع الإلكتروني https://dewa.vbth.app/health-safety-quiz، كما يمكن لزوار منطقة «سيتي ووك»، يومي 26 و27 نوفمبر 2021، مسح رمز الاستجابة السريعة، في منصة الهيئة، للمشاركة في الأنشطة والمسابقات الإلكترونية.







مساهمة



وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تنظم أسبوع الصحة والسلامة سنوياً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصها على المساهمة في غرس وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة، لدعم الجهود الوطنية، وضمان مستقبل صحي وآمن وأكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.



وأشار إلى أن التزام أفراد المجتمع بتدابير الوقاية، وإجراءات الصحة والسلامة، التي حددتها الجهات المعنية في دولة الإمارات، أسهم في أن تكون من أوائل الدول تعافياً من آثار جائحة كوفيد 19.. داعياً الجميع لمواصلة الالتزام بجميع التدابير اللازمة، لنستكمل مسيرة التعافي، والعودة لممارسة حياتنا الطبيعية بشكل كامل.



من جهته، أكد الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية، لمواكبة المستجدات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة المهنية، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، لتصبح ممارسات إيجابية، يتبناها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية.





تتضمن فعاليات الأسبوع، تعريف أفراد المجتمع، بإجراءات السلامة في المنزل، في حالات الطوارئ، مثل الحرائق وحالات تسرب المياه، إلى جانب نصائح من خبراء متخصصين في مجال السلامة المهنية والتغذية، إضافة إلى شرح لمبادئ الإسعافات الأولية وغيرها.

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