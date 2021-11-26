رواد الفضاء الإماراتيون يزورون معهد القوات الجوية والدفاع الجوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من مركز محمد بن راشد للفضاء يضم كلاً من هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، ونورا المطروشي، ومحمد الملا رواد الفضاء الإماراتيين معهد القوات الجوية والدفاع الجوي.



ورحب العميد الركن دكتور محمد جاسم المرزوقي قائد معهد القوات الجوية والدفاع الجوي بالفريق الزائر، وأشاد بالدور الكبير، الذي يقومون به في مجال البحث العلمي واستكشاف الفضاء، والذي يعود بالنفع على البشرية والعالم أجمع.



وقال العميد المرزوقي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت مصدر فخر واعتزاز في ترسيخ مكانتها في مجال اكتشاف الفضاء وعلومه.



وقدم فريق المركز خلال الزيارة محاضرات تعريفية لمنتسبي الدورات، تضمنت تسليط الضوء خبراتهم العملية قبل وأثناء الرحلة الأخيرة وشروط اختيار رواد الفضاء، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الضباط للانضمام لهذا المشروع الطموح.







فخر



وأثنى قائد معهد القوات الجوية والدفاع الجوي على رواد الفضاء وعبر عن شعوره بالفخر والاعتزاز بأن بكون هزاع المنصوري واحداً من خريجي المعهد ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، وهو أول رائد فضاء إماراتي،



وأكد رواد الفضاء أن دولة الإمارات ركزت في برنامجها الفضائي على إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومدربة في هذا المجال، لأن هدفها هو المشاركة الفعالة في استكشاف الفضاء والانخراط الحقيقي في علومها ومعرفتها كجزء من سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.



وأشار رواد الفضاء الإماراتيين إلى أن الجزء الأكثر تشويقاً من مهامهم يشمل السفر حول العالم كسفراء لدولتهم ونقل خبراتهم وإثراء معرفة البشرية باستكشافاتهم وإنجازاتهم العلمية، وبالطبع تحفيز وإلهام الأجيال الجديدة للتخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

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