شرطة أبوظبي تفوز بجائزتين دوليتين في «المرونة المؤسسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزتين دوليتين في حفل تكريم الجائزة الدولية للمرونة المؤسسية 2021 International Organizational Resilience Award عن فئة الرشاقة المؤسسية لمبادرة منظومة المدينة الآمنة للحد من انتشار Covid19، وفئة إشراك العاملين والمجتمع عن مبادراتها في مجال الشراكة المجتمعية.



وتسلم الجائزتين اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمبنى القيادة العامة من قبل المدير التنفيذي لـ Blackstone Resilience Project بالشراكة مع معهد المواصفات البريطانية BSI بحضور اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.



وتوجت شرطة أبوظبي كأفضل الجهات في مجال المرونة المؤسسية عالمياً بعد منافسة عالية المستوى بواقع 254 ملف مشاركة من قبل أكثر من 112 جهة من 27 دولة حول العالم، وتم إعلان الفائزين بعد الرجوع لوثائق التقديم من قبل لجنة تحكيم مشكلة من خبراء متخصصين من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 300 مشارك من 30 دولة.



وكانت القيادة العامة الأكثر نجاحاً في التعامل والاستجابة مع المتغيرات المتسارعة، خاصةً في ظل عدم الاستقرار الذي شهدة العالم في جائحة Covid 19، حيث استعانت بقوة قدراتها المؤسسية في مجال المرونة المؤسسية والاستباقية في إدارة المخاطر لأعمالها وتعزيز قدرة شركائها وفئات المعنيين على تنفيذ أعمالهم وتحقيق الأهداف بنجاح.

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