سيف الشامسي يكرّم مدير عام بلدية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، وذلـك تقديراً وعرفاناً له، على ما قدمه من تعاون مثمر مع شرطة الشارقة، أثناء فترة تولية منصب مدير بلدية البطائح، وجاء التكريم في نادي البطائح الثقافي الرياضي.





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وأكد اللواء الشامسي، أن هذا التكريم، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تقديم الشكر والتقدير لشركائها الاستراتيجيين، ترسيخاً لأطر التعاون المستمر بين شرطة الشارقة، ومختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة، في تحقيق الأهداف المشتركة، مثنياً بذلك على الدور الكبير لهم، كشركاء في النجاح، فـي شتـى النواحـي التي تعزز من جودة الحياة الأمنيـــة والمجتمعية.



وقدم قائد عام شرطة الشارقة، درعاً تذكارية، لعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، متمنياً له كل النجاح والتوفيق في قيادة بلدية مدينة الشارقة.

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