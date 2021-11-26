نهيان بن مبارك: الإمارات وكازاخستان تربطهما شراكة استراتيجية راسخة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، أمس، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.



ورحب معاليه بسفير كازاخستان، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية- الكازاخستانية المتنامية تجسد رسوخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



وأكد معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع جميع دول العالم انطلاقاً من مبادئها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والتضامن الإنساني، وهو ما تعززه وثيقة مبادئ الخمسين، التي أطلقتها القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، والتي تشكل خريطة طريقة واضحة لقيم ومبادئ الإمارات في علاقتها مع جميع دول العالم.



وبحث الجانبان- خلال اللقاء - سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لا سيما التسامح والتعايش تعزيزاً لمبادئ الأخوة الإنسانية، بما يحقق الازدهار العالمي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.







تعزيز



من جانبه، أكد سفير جمهورية كازاخستان حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات ليشمل مجالات أوسع تعود بالخير على الشعبين الصديقين، مضيفاً: إن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في تعزيز التعاون الدولي مرتكزة إلى مبادئ التسامح والسلام والتعايش بما يسهم في تعزيز الازدهار العالمي.



وهنأ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، مؤكداً أن اسم الإمارات ارتبط خلال مسيرة 50 عاماً بالإنجازات العالمية الاستثنائية، التي تجسد صواب الرؤية الاستشرافية لقيادتها الحكيمة وعزيمة الإنسان الإماراتي وقدرته على صناعة الفارق.

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