«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أكيو إيسوماتا، سفير اليابان المعين لدى الدولة.



وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير اليابان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.



من جانبه أعرب سفير اليابان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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