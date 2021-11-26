تحت رعاية محمد بن راشد.. نادي دبي للصحافة ينظم حفلًا لتوزيع جوائز الصحافة العربية الأحد المقبل

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ينظم نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الــ20 لجائزة الصحافة العربية، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر في "ساحة الوصل" بإكسبو 2020 دبي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجائزة، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الثقافي والإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وسيشهد حفل الجائزة هذا العام ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان "تأملات " من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن أداء الفنانة لطيفة التونسية، إلى جانب تقديم جوائز لـــ 13 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال الصحافية.



وفي هذه المناسبة أكدت سعادة منى غانم المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، أن المكانة الفريدة التي وصلت إليها الجائزة عبر سنوات من العمل الجاد والمتابعة المستمرة هي نتاج رؤية راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي يولي اهتماماً كبيراً بقطاعي الإعلام والصحافة، ويرعى بشكل مستمر الصحافيين العرب، حتى باتت دبي اليوم عاصمة الإعلام العربي وقبلة للطاقات الصحافية العربية، مشرعة أمامها أبواب المستقبل.

كما أعربت سعادتها، عن تمنياتها للصحافيين العرب والمؤسسات الصحافية المشاركة كل التوفيق، لنيل جائزة نجحت على مدار عقدين من الزمن تأكيد موقعها بين مصاف أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في المجال الإعلامي، تأسيساً على ما حققته من نجاحات حتى الآن. مشيرة إلى أن الجائزة بما نالته من ثقة وتقدير تؤكد اليوم مكانتها كأحد أبرز العناصر المحفزة على الإبداع في مجال الصحافة العربية.

قصيدة "تأملات"

وقالت الأمين العام للجائزة، أن الأمانة العامة مستمرة بجهودها في مواكبة المتغيرات الصحافية حول العالم، وكذلك هي مهتمة بإضفاء طابع متجدد ومشرق على حفل تكريم الجائزة خارج القوالب التقليدية المتعارف عليها، وفي هذا السياق سيشهد حفل توزيع الجوائز هذا العام ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان "تأملات " من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأداء الفنانة لطيفة التونسية، حيث يقدم سموه من خلال هذه القصيدة مجموعة من الإيحاءات الشعرية التي تشكّل نموذجاً للحكمة والمعرفة وبعد النظر، ومفردات شعرية تنتصر أبياتها لقيم الحق، والعدل، والتسامح، والمحبة، والتعايش، إلى جانب العديد من المعاني الأخرى التي تستدعي الكثير من التأمل.

جدير بالذكر أنه سيتم بث وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشر على كافة المنصات الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحافية في الوطن العربي.

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