عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بحضور سمو الشيخة مريم بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.

بحث الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد - سير العمل في فعاليات عام الخمسين "مرحلتي الحلم والتأمل" واستعرض استراتيجية الاتصال الخاصة باليوم الوطني الخمسين للدولة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة ، مشيدا بالمبادرات المتميزة التي تطلقها اللجنة بشكل مستمر في إطار احتفالات عام الخمسين وتهدف من خلالها إلى مشاركة كافة فئات المجتمع وكل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له في هذه الاحتفالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات قدمت للعالم تجربة وحدوية فريدة من نوعها بفضل الرؤية المستنيرة للآباء المؤسسين وجهود قيادتنا الرشيدة ونجحت في بناء نموذج تنموي استثنائي يزدان بالإنجازات الوطنية الرائدة ، مشيرا إلى أننا نتطلع ونحن على مشارف الانطلاق نحو الخمسين المقبلة إلى مواصلة مسيرة الخير والبناء والتنمية لتحقيق الريادة العالمية لوطننا في المجالات كافة.

حضر اجتماع اللجنة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وسعادة ريم يوسف الشمري المديرة التنفيذية لشؤون الإعلام الاستراتيجي جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة سميرة مرشد الرميثي وكيل المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

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