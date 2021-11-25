خليفة بن طحنون يفتتح مسجد الشهيد سيف الفلاسي في السمحة

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في منطقة السمحة بإمارة أبوظبي مسجد الشهيد سيف يوسف أحمد أبو الهول الفلاسي، رحمه الله، بحضور عدد من ذوي الشهيد.

وفور وصوله تفقد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أروقة ومرافق المسجد، واطلع على الخدمات التي يوفرها للمصلين وفق أحدث وأرقى المعايير والتصاميم الهندسية.

ويحمل المسجد اسم الشهيد سيف يوسف أحمد أبو الهول الفلاسي، رحمه الله، وهو أحد أبناء الوطن الأبرار الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن، وذوداً عن حماه، مسطّرين أروع صور التضحية والبطولة والفداء والعطاء في سبيل الوطن حتى ارتقوا إلى ربهم شهداء خلال أداء الواجب الوطني.

كما حضر الافتتاح الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء الذي يتولى الإشراف على احتياجات أسر الشهداء وتمكينهم في مختلف المجالات كان قد أطلق العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن، والتعبير عن الفخر والاعتزاز بتضحياتهم، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة تسمية مساجد الدولة بأسماء شهداء الوطن، وغيرها من المبادرات النوعية التي تعكس روح الوفاء والعرفان لتضحيات هؤلاء الأبطال.

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