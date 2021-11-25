محمد بن زايد والكاظمي يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ومعالي مصطفى الكاظمي خلال الاتصال .. العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وأهمية تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير على شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين و مجمل تطوراتها إضافة إلى المستجدات في المنطقة والجهود والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها.

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