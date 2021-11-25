محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات المنطقة

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. اتصالا هاتفيا مع فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس المصري خلال الاتصال .. عددا من القضايا و الملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. وأكدا في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور و التنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية و مصالح البلدين و يرسخ أسس الأمن و الاستقرار في المنطقة العربية.

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