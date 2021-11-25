العين تتزين وتتألق احتفاء بعام الخمسين

المصدر: وام

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استكملت بلدية مدينة العين أعمال زينة شوارع وميادين المدينة استعدادا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 50 واليوبيل الذهبي للدولة، من خلال تزيين مدينة العين وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار المميزة احتفالاً بالمرحلة التاريخية الذهبية من عمر الإمارات.

وقالت المهندسة ناهد الظاهري رئيسة فريق زينة اليوم الوطني ببلدية مدينة العين، إن البلدية قامت بتزيين شوارع المدينة بأطوال تتجاوز الـ 100 كم موزعة على شوارع مدينة العين وضواحيها، والتي تتضمن أكثر من 25 موقعاُ في مدينة العين بالإضافة إلى مخارج المدينة ومداخلها وضواحيها وعدد من الدوارات والجسور، كمنطقة وسط المدينة والمركز الإداري وزاخر وشعاب الاشخر ومنطقة الخبيصي والمرخانية، بالإضافة لتزيين 6 دورات رئيسية بالمدينة والتي تم تشغيلها منتصف نوفمبر الجاري.

وأكدت حرص بلدية مدينة العين لهذا العام على تضمين أهداف الخمسين وانجازات الدولة خلال الخمسين عاما الماضية وعليه تم استيحاء عنصر المطر والمياه لما يثمله من قيمة للخير والتجدد، من خلال عكسها في تصاميم إضاءات هطول المطر التي زينت شارع الشيخ خليفة بأنوار متألقة ومتميزة ، وكذلك تم استخدام نفس التقنية في عدد من الدورات ، بالإضافة للأشكال الهندسية الضوئية كالثريات التي تنسدل وتزين شوارع المدينة مما جعل العين كقاعة حفل أسطوري تتأهب احتفاء واستعدادا للخمسين ، بالإضافة إلى تشكيلات مختلفة للعلم والرقم خمسين ورائد الفضاء وبعض العناصر المستوحاة من البيئة المحلية مثل أوراق شجرة الغاف وسعف النخيل من خلال تصاميم تعكس وتعمق إنجازات الاتحاد، حيث تم تزيين شارع خليفة بأكثر من 13000 وحدة ضوئية ، وتزيين أكثر من 1300 نخلة وتركيب أكثر من 1000 علم تم توزيعها على مختلف مناطق المدينة بالإضافة الى 1300 مجسم مضيئ منها مجسمات ثلاثية الابعاد كما تم تركيب أكثر من 100 لافتة في شارع طحنون بن محمد لتعكس الهوية للعام الخمسين.

وجسدت زينة مدينة العين عبارات تعكس مكانة اليوم الوطني الـ 50 لدى شعب الإمارات، ومحاور الخمسين مثل عبارات التفوق التقني والعلمي وبناء الاقتصاد، بالإضافة الى مقاطع من النشيد الوطني للدولة، والتي تعكس بدورها إنجازات دولة الإمارات الحالية كمسبار الأمل ورحلة الفضاء، بالإضافة لعبارات مستوحاة من أقوال القادة واستعداد الدولة للانطلاق نحو مسيرة الخمسين عاماً القادمة، بما يعبر عن مشاعر الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية.

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