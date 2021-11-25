حمدان بن محمد يستقبل ولي عهد البحرين في مطار آل مكتوم

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، عصر اليوم الخميس إلى دبي في زيارة يشارك خلالها في احتفالات المملكة باليوم الوطني في "إكسبو 2020 دبي".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مقدمة مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي، حيث أعرب سموه عن بالغ ترحيبه بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له.

كما كان في استقبال سموه في مطار آل مكتوم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

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