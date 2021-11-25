وصل للضيافة والترفيه تطلق فندقي «آيلوفت» و «إليمينت»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وصل للضيافة والترفيه، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إطلاق فندقين جديدين، هما «آيلوفت مطار دبي» و «إليمينت مطار دبي»، لإضافة مشاريع جديدة إلى قطاع الضيافة بدبي.

ويقع «آيلوفت» على بعد دقائق قليلة من مطار دبي الدولي، ويوفر 230 غرفة مجهزة جميعها بمختلف وسائل الراحة التي يرغب بها المسافرون. وتشمل الغرف أيضاً أجنحة وغرفاً عائلية. وتضم المرافق الأخرى في الفندق، المطاعم المفتوحة طوال اليوم، وحمام سباحة واسع على السطح، وصالة ألعاب رياضية، وصالة تناسب الأنشطة المختلطة وغرف اجتماعات.

ويتكون «إليمينت مطار دبي» من استوديوهات وأجنحة. ويتألف من 89 غرفة تتنوع بين الحجم الكبير وأخرى مزدوجة، وأجنحة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. ويشتمل الفندق على مرافق متنوعة، مثل المطاعم وحمام السباحة الواسع على السطح، إضافة إلى وجود مركز للياقة البدنية، وغرف اجتماعات لتلبية احتياجات العملاء من رجال الأعمال.

وتواصل وصل للضيافة والترفيه تلبية احتياجات قطاع الضيافة بدبي من خلال محفظتها التي تضم 7204 وحدات فندقية، منها 5531 غرفة موزعة على 20 فندقاً، و1673 شقة فندقية توفرها 10 فنادق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز