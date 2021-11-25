جمارك دبي تتعامل مع 4 آلاف حقيبة و2800 مسافر في الساعة بمطار دبي

المصدر: وام

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تعامل جمارك دبي مع 4 آلاف حقيبة و 2800 مسافر في الساعة الواحدة بمطار دبي الدولي ،وفقا لإحصائيات شهر أكتوبر الماضي .

و تزامناً مع إعلان مؤسسة مطارات دبي افتتاح " الكونكورسA " في موقع مبنى المسافرين (3) ضمن مطار دبي الدولي في خطوة مهمة نحو إعادة المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 % زار اليوم سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي المطار للوقوف على الجاهزية الكاملة لاستقبال الزوار وسط توقعات بعبور حوالي 1.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة بين 25 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل بمعدل حركة مرورية تصل إلى نحو 164 ألف مسافر يومياً.

وشملت الجولة التفقدية مباني مطار دبي الدولي 1، 3 والأقسام الداخلية وغرفة التحكم بالمطار وخلال لقاء سعادته بمدراء المباني والأقسام الداخلية بحضور إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي و شدد أحمد محبوب مصبح على دور مطار دبي الدولي وقصة نجاحه كأكبر مطار العالم ازدحاماً في تعزيز سمعة دبي كمركز سياحي عالمي يربط العالم شرقه بغربه..معرباً عن فخره بأن جمارك دبي وما تؤديه من عمل دؤوب شريك في قصة النجاح والريادة للمطار.

وقال أحمد محبوب مصبح إن الأنظمة الذكية الفريدة التي ابتكرها موظفو جمارك دبي وكادر التفتيش المؤهل يرسمان السعادة على وجوه المسافرين بتسهيل الإجراءات وتسريع حركة مرورهم دون أي إخلال بالمنظومة الأمنية وهو ما يضعنا في صدارة المشهد عند نقل خبراتنا للجهات والمؤسسات الجمركية المختلفة وبالنظر إلى إحصائيات شهر أكتوبر الماضي نجد أن جمارك دبي تعاملت مع 2.7 مليون حقيبة لعدد 1.8 مليون مسافر قادمون على متن 11382 رحلة أي في المتوسط 4000 حقيبة و 2800 مسافر في الساعة الواحدة وإذا أخذنا في الاعتبار تزايد هذه الأرقام في فترات الأعياد والإجازات السنوية نجد أننا نتعامل مع أعداد ضخمة جداً تحتاج للتطوير المستمر في أنظمتنا الذكية المدعومة بأحدث أجهزة الفحص لتسهيل حركة تدفق المسافرين من جانب و الحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد أي مواد مهربة أو ممنوعة من جانب آخر وهو ما تنجح جمارك دبي في تنفيذه عملياً باحترافية عالية.

ومن جانبه قال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في تسهيل انسيابية المسافرين بشكل عام وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد تدفق كبير لأعداد الزوار وأكد أن الإدارة دائماً تكون عند المستوى المطلوب مع مواسم الأعياد والمناسبات وذلك من خلال تفعيل خطط تحقق أعلى درجات الانسيابية وزيادة أعداد المفتشين في المناوبة الواحدة حيث يبلغ قوام المفتشين بالإدارة 800 ضابط ومفتش جمركي.

وأضاف أن الإدارة تعمل على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الصناعي والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة لا سميا في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تسهم في رقمنة إجراءات المسافرين ويعد تطوير نظام " الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية والذي يتيح للقادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي وقبل وصولهم الفعلي الإفصاح عن الأموال والمقتنيات الشخصية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وهو ما أسهم بشكل رئيسي في اختصار وقت الإجراءات الجمركية للمسافرين إلى 3 دقائق ، كما تعمل مبادرة الصناديق الذكية " I Box" على تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار حيث قلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة إلى دقيقة واحدة فقط بالاعتماد على تقنية مسح QR Code ومن ثم استعمال الرمز المرسل على هاتف المسافر لفتح الصندوق ودفع رسوم التخزين إلكترونياً دون استعمال أي أوراق وتتمتع هذه الصناديق المضادة للحريق بأنظمة أمنية وذكية فائقة لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبه المسافرين القادمين(ترانزيت) الراغبين في ابقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمه التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

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