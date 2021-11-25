انتخاب الجروان رئيسا لمنتدى باريس للسلام والتنمية

المصدر: وام

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انتخبت الجمعية العمومية لمنتدى باريس للسلام والتنمية أحمد بن محمد الجروان رئيسا للمنتدى بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومشاركة عدد من النخب الإعلامية والأكاديمية والسياسية وقيادات من المجتمع المدني في فرنسا.

تم إعلان الجروان رئيسا لمنتدى باريس باجماع الأعضاء خلال الاجتماع الذي عقد في باريس اليوم.

وقال الأعضاء المشاركين إن انتخاب الجروان يمثل إضافة نوعية لقيادة المنتدى بما يمثله من خبرات متراكمة وجهود متواصلة في تعزيز نشر قيم السلام والتسامح والتعايش في العالم مشددين على حاجة المجتمع الدولي لرؤية جديدة نحو مواجهة التحديات التي تعيق الأمن والسلم والدوليين وفتح آفاق أوسع نحو مزيد من التواصل واحتواء الأزمات الدولية والمشاركة بفعالية في بناء مجتمع عالمي آمن يسودة الأمن والاستقرار بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.

ويعد منتدى باريس للسلام والتنمية أحد أهم المنصات العالمية التي عملت منذ تأسيسها في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2017 على نشر قيم السلام والتسامح ومواجهة التطرف من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية مع صناع الرأي والنخب الاقتصادية والقانونية والسياسية والمجتمعية الفاعلة داخل أوروبا وخارجها.

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