دبي تعلن عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر2021، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021.

واستثنى القرار الذي أصدرته الدائرة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

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