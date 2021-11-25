لجنة تنظيم الصيد بدبي تبدأ مشروع الشعاب الاصطناعية

المصدر: البيان

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استكمالاً لمبادرات استراتيجية تنظيم صيد الثروة السمكية في إمارة دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي خلال شهر يونيو، أعلنت لجنة تنظيم الصيد بالبدء بمشروع إنشاء الشعاب الاصطناعية والتي تسمى محلياً بـ "المشاد"، بالشراكة مع شركة هايجو الكورية، بهدف تقليل تكاليف الصيد وتوفير الوقت في البحث عن مواقع الصيد للصيادين.

وسيسهم مشروع الشعاب الاصطناعية في إحياء الثروة المائية والمحافظة على استدامة الموارد البحرية الحية، وتغيير بيئة القاع، وتوفير البيئة الملائمة لتكاثر الأسماك، وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أن المشروع وبعد اكتمال مراحله سيزيد من المخزون السمكي بالإمارة بنسبة لا تقل عن 50% خلال السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، عبر اللواء أحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم الصيد بإمارة دبي و رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، عن عميق شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المكرمة المالية بمبلغ (32) مليون درهم للصيادين الفاعلين في الإمارة، منوهاً على أهمية المشروع لرفع المستوى المعيشي للصيادين وتقليل التكاليف عليهم وتوفير الوقت والجهد.

شراكة ودعم

ومن خلال أطر الشراكة مع شركة هايجو الكورية تم عمل مسوحات بحرية للنظر في مواقع نشر هياكل الشعاب الاصطناعية، بالإضافة إلى ذلك سيتم دعم المشروع من خلال الشراكة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان دعم هذا المشروع الاستراتيجي للمبادرات والبرامج التخصصية المرتبطة بالقطاع البحري ومن أهمها: مشروع السياحة البيئية المرتبطة بالغوص، ومشروع الأمن الغذائي، وبرنامج البحوث والدراسات البحرية التخصصية.

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