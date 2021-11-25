"موارد الشارقة" تعلن عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5/ 12/ 2021م، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي. وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على الدولة بمزيد من التقدم والازدهار.

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