«دار البر» تدعم طلبة جامعة عجمان المعسرين بـ 300 ألف درهم

المصدر: (دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت جمعية دار البر، تبرعاً مادياً سخياً لجامعة عجمان، بقيمة 300 ألف درهم، ما يمثل دعماً من الجمعية لصندوق ثامر للتكافل التعليمي في الجامعة، بهدف دعم الطلبة المتعسرين في سداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم.

وسلم فيصل الصحراوي مدير فرع جمعية دار البر في عجمان، شيكاً بقيمة الدعم، إلى عبد الله الشاذلي، المدير التنفيذي، مكتب التطوير، في جامعة عجمان، بمقر الجمعية في عجمان، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الجهتين.

وقال الشاذلي: إن جمعية دار البر، تشكل إحدى أكبر الداعمين لجامعة عجمان، وتؤدي دوراً حيوياً تنموياً إنسانياً كبيراً وملموساً، على نطاق واسع، في مساعدة طلبة الجامعة المعسرين، وتعزيز مسيرة الجامعة، ودفع قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، خطوات واسعة إلى الأمام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز