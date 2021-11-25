النسخة الأولى من ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية، الذي يقام تحت شعار «الدور والتأثير» برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وبتنظيم من الموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومشاركة واسعة من مؤسسي الشبكات الإخبارية المحلية الفعالة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف الملتقى إلى جمع كل الأطراف ذات الصلة في مكان واحد، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتناول خدمات هذه الشبكات الإخبارية بما فيها صناعة الأخبار ومفاهيم صحافة المواطن والإمكانيات والتأثير، بالإضافة إلى الوقوف على واقع الشبكات الإخبارية ومستقبلها وفرص التطوير المتاحة أمامها.

وتحمل أولى جلسات الملتقى والتي يديرها حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، عنوان «الشبكات الإخبارية مبادرات فردية وتأثيرات مجتمعية»، حيث تتطرق إلى مساهمات الشبكات الإخبارية في الأجندة الوطنية والقضايا المحلية الأكثر أهمية وصحافة المواطن ودورها المجتمعي الإعلامي ثم استراتيجيات بناء الثقة والتفاعل الجماهيري إضافة إلى محور الشبكات الإخبارية ومسؤوليات دقة المعلومات.

فيما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «الشبكات الإخبارية المحلية.. الواقع والمستقبل»، وتتمحور حول إشكالية الحقوق الخبرية بين الشبكات والصحف، والشبكات الإخبارية ومستقبل صناعة المحتوى، بالإضافة إلى المنهجيات الخاصة بالتحول من مرحلة نقل المعلومة وصناعاتها والدور الإعلاني والإعلامي للشبكات الإخبارية، ويُدير الجلسة الإعلامي محمد إبراهيم الرئيسي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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