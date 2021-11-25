سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية تشاد

المصدر: (إنجامينا - وام)

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قدَم راشد سعيد الشامسي نسخة من أوراق اعتماده، إلى شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، سفيراً لدولة الإمارات لدى تشاد.

ونقل السفير إلى الوزير خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب تشاد مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وأكد الشامسي بذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه حمّل الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بتشاد.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة.

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