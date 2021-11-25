شراكة بين «مورو» و«أومني كلاودز» لتقديم خدمات آمنة لتقنية شبكة الاتصال واسعة النطاق

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة مورو - «مركز البيانات للحلول المتكاملة»، التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي - اتفاقية مزود خدمة مدارة لشبكات الاتصال واسعة النطاق SD-WAN، مع شركة «أومني كلاودز»، وهي متخصصة في مجال توفير الخدمات السحابية، والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وعمرو عيد، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «أومني كلاودز».

ووفقاً للاتفاقية، ستوفر «أومني كلاودز» مجموعة من خدمات وحلول الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات، والتي تشمل التحول السحابي، والاتصال والخدمات المدارة أمنياً، ما يعني أن المؤسسات يمكنها الانتقال بسلاسة من نماذج الاتصال التقليدية بالإنترنت، إلى البنية التحتية الحديثة للشبكات السحابية، إذ تهدف هذه الشراكة إلى العمل لتوفير اتصال سحابي معزز، لمتعاملي شركة «مورو» في دولة الإمارات وخارجها.

تحول رقمي

وقال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»: ملتزمون بهدفنا المتمثل في تعزيز رحلة التحول الرقمي لمتعاملينا، حيث تعكس هذه الشراكة، سعي شركة مورو في هذا المجال، وتسهم هذه الاتفاقية بتمكين المؤسسات في المنطقة، من خلال توفير أحدث الحلول الفعالة والمجدية اقتصادياً، للاتصال مع مزودي الخدمات السحابية.

وسيمكن التعاون بين شركة «مورو» و«أومني كلاودز»، الشركات من الانتقال بسلاسة إلى الخدمات السحابية، من خلال توفير خدمات آمنة، وتبسيط العمليات لجزء مهم من أعمالهم.

وقال عمرو عيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أومني كلاودز»: تلعب شراكتنا مع مورو، دوراً أساسياً في دعم رحلة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف في «أومني كلاودز»، إلى توفير نظام SDWAN الحديث، كمنصة خدمة تمكن الشركات الاستفادة، وتحقيق سرعة أداء محسنة، فضلاً عن تخفيض التكلفة، دون المساس بالأمن والدقة، وتوفر هذه الخدمات تجربة سهلة شاملة ومتكاملة، تساعد المؤسسات من القطاعين العام والخاص، على إدارة التغيير، وتسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها.

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