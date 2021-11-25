«متعاملي طرق دبي»يبحث احتياجات مُلاّك ومشغّلي العبرات

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مجلس المتعاملين لهيئة الطرق والمواصلات مؤخراً في مجلس أم سقيم التابع لهيئة تنمية المجتمع مُلاّك ومشغلي العبرات التراثية، بحضور محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة تنمية المجتمع.

استهلَّ الملا اللقاء بالترحيب بالحضور من مُلاّك ومشغلي العبرات التراثية، مؤكداً أن الإدارة العليا في الهيئة تضع في أعلى سلم أولوياتها الخدمات المقدمة إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع، وتحرص دائماً على إسعادهم ورفع مستوى رضاهم من خلال التحسين والتطوير المستمرين للخدمات عبر الاستعانة بأفضل الممارسات العالمية وبآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والارتقاء بهذه الخدمات بما يفوق توقعات المتعاملين مع الهيئة من خلال التواصل الفعّال معهم دراسة ملاحظاتهم وأفكارهم ومبادراتهم.

مقترحات

واستمع الملا إلى عدد من المقترحات والأفكار والملاحظات حول عددٍ من الظواهر المتعلقة بأداء التنقّل بالعبرات التراثية. وأكد الملا أن الهيئة بجميع مؤسساتها وقطاعاتها تولي دائماً أهمية بالغة بدراسة مقترحات وأفكار وملاحظات الجمهور وتطبّق المُجدي منها، وتكرّم أصحاب أفضل المقترحات والأفكار والبنّاءة.

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