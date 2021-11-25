50 وظيفة جديدة للمواطنين في تعاونية الاتحاد

المصدر: (دبي- البيان )

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أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة عن 50 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين لتوظيفهم في قطاعاتها وإداراتها وفروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي، وذلك احتفالاً بيوبيل الدولة الذهبي، وفي إطار توسيع نطاق خططها واستراتيجيتها لاستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات والخريجين الجدد من أبناء الدولة للعمل تحت مظلتها، إضافة إلى مساهمتها ومشاركتها في برنامج «نافس»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد أحمد الفلاسي أن التعاونية خصصت يوماً وظيفياً مفتوحاً في 29 نوفمبر الجاري في الورقاء سيتي مول من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة مساء لتوظيف 50 مواطناً ومواطنة في مختلف إداراتها وفروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي.

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