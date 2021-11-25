الاحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية في رأس الخيمة غداً

المصدر: ( رأس الخيمة - البيان)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تستضيف جزيرة المرجان برأس الخيمة في الرابعة من عصر يوم غدِ، احتفالية وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، ضمن احتفالات الإمارات بالعام الخمسين، وذلك استكمالاً للفعاليات الخاصة والمتواصلة، التي تنظمها وزارة الداخلية في كافة مناطق الدولة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن الاستعدادات لاستضافة هذه الاحتفالية تسير على قدم وساق، حيث يواصل القائمون عليها الليل بالنهار للخروج بها، وفقاً لما هو مخطط له وبما يتناسب مع هذه المناسبة، التي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

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