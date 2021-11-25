نادي دبي لسباق الخيل ينظم أمسية «اليوبيل الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن تنظيم أمسية «اليوبيل الذهبي»، في مضمار ميدان العالمي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع موعد الأمسية الثالثة لهذا الموسم، في المضمار العالمي.

حيث سيضم برنامج الاحتفال، سبعة أشواط مميزة، برعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة، وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين سيقدمون الجوائز في الأمسية للفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية. وتأتي رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية للحفل، تكريماً لما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة، من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات، وما تحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها، داخل الدولة أو خارجها.

وتأتي السباقات السبعة، لتحمل اسم كل إمارة من إمارات الدولة، حيث سيدشن الأمسية، السباق الأول الافتتاحي، شوط «أبوظبي» برعاية القوات البرية، يليه الشوط الثاني «دبي» برعاية القوات البحرية، الشوط الثالث «الشارقة» برعاية القوات الجوية والدفاع الجوي، الشوط الرابع «عجمان» برعاية حرس الرئاسة، الشوط الخامس «أم القيوين» برعاية الطيران المشترك، الشوط السادس «رأس الخيمة» برعاية قوة الاحتياط، ثم أخيراً مسك الختام في الشوط السابع «الفجيرة» برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. كذلك ستشهد الأمسية، تنظيم احتفالات وطنية، تتضمن العديد من الفعاليات الرائعة، منها مسابقة أفضل زي إماراتي للذكور والإناث، من مختلف الأعمار، إضافة إلى غيرها من الفقرات المميزة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

فخر واعتزاز

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن فخره واعتزازه بإحياء اليوم الوطني على مضمار ميدان، عبر أمسية «اليوبيل الذهبي»، حيث سيكون الحدث بمثابة عرس وطني رياضي، يحتفي بنصف قرن من الإنجازات، التي تحققت على مدار 50 عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً المولى عز وجل، أن يديم على الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، التقدم والرخاء والازدهار، والأمن والأمان والاستقرار.

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