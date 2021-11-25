10 مليارات دولار من الإمارات لتأسيس صندوق استثماري في تركيا

المصدر: أنقرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

ويأتي هذا الإعلان عقب المحادثات التي جرت، أمس، بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

مذكرات

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وتركيا في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان، مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية.. وقعها علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية.. ومن جانب تركيا، كورت هايرتين، رئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية.

كما شملت أيضاً اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي.. وقعها محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وأرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة.. وقعها محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن الجانب التركي أرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة، وصندوق الثروة السيادية التركي.. وقعها محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة، ومكتب الاستثمار في تركيا.. وقعها محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب تركيا بوراك أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار. ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة إسطنبول.. وقعها سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، وإريساه أريكان، رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

كما وقعت مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات، والمصرف المركزي في دولة تركيا.. وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وشهاب كافجي أوغلو، رئيس المصرف التركي.

واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا.. وقعها معالي علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن الجانب التركي مهيمت موس، وزير التجارة.

ووقعت أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.. وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.. ومن الجانب التركي فتيح دونمير، وزير الطاقة والموارد الطبيعية. ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.. وقعتها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة..

ومن جانب تركيا مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي. كما جرى على هامش زيارة سموه توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي «أبوظبي القابضة» و«كاليون يتريم القابضة» التركية.. وقعها محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة، وكمال كاليونكو، رئيس مجلس إدارة كاليون.

واتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة «سي سي إن» القابضة.. وقعها محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة، ومراد سيسين، رئيس مجلس إدارة الشركة التركية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز