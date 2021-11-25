20 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة تعفي 4511 مواطناً من أكثر من مليار و157 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة عن قيام 20 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار و157 مليوناً و388 ألف درهم.

وقال جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة بهذه المناسبة: إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام.

مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة التي تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياتهم ومعالجة أي مشكلات يمكن أن تواجههم بما يتيح لهم الانخراط الفاعل في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدمه.

وأشار السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية خلال الـ 50 عاماً المقبلة، وتنظر إلى الإنسان فيها باعتباره ثروتها الحقيقية وتعمل على استثمار طاقة كل فرد من أفراد الوطن لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه، معرباً عن شكره وتقديره للبنوك والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، لتعاونها وتفاعلها وشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن هذا يجسد الدور الإيجابي للمؤسسات في تنفيذ استراتيجيات الدولة للنهوض بالمواطنين وتمكينهم.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 20 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل، هي: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندر تشارترد، بنك المشرق، شركة اتصالات، بنك الفجيرة الوطني، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، البنك التجاري الدولي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، أملاك للتمويل، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك أم القيوين الوطني، بنك دبي التجاري، مصرف عجمان، وآفاق الإسلامية والريم للتمويل.

ورحب علي سلطان علي ركاض العامري الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي بالمبادرة الكريمة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، بإعفاء المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم، وذلك انطلاقاً من أن المصرف مؤسسة وطنية، ونحن حريصون على دعم المبادرات التي تطلقها حكومتنا الرشيدة.

أبوظبي الأول

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يعتبر صندوق معالجة الديون المتعثرة خير تجسيد لرؤى قيادتنا الحكيمة نحو تلبية كل احتياجات المواطنين، وضمان العيش الكريم لهم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن بنك أبوظبي الأول كان من أوائل المؤسسات المالية الوطنية التي تشارك في هذه المبادرة.

الإمارات دبي الوطني

ومن جانبه قال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات الإسلامي»: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بتقديم الدعم والمساهمة في هذه المبادرة النبيلة التي أطلقتها القيادة الرشيدة للاحتفاء بالوحدة وروح الاتحاد التي يتشاركها أبناء الإمارات، وبدورنا، نفخر بكوننا جزءاً من تراث هذا البلد العظيم ونعتز بدعم الرؤية الطموحة للآباء المؤسسين.

أبوظبي الإسلامي

وإلى ذلك قال جوعان الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسر المصرف أن يساهم للعام الـ 7 على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2021 من خلال إسقاط ديون أكبر عدد من المتعاملين من مواطني الدولة، لافتاً إلى أن المصرف يقوم كل عام بالمساهمة في هذه المبادرة وذلك إيماناً منه بأن للقطاع المصرفي دوراً في تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة.

وأضاف الخيلي: يفتخر المصرف بأنه تمكن مع صندوق معالجة الديون المتعثرة من حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأن يعمل في الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات كحملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد بالإضافة إلى توجيه النصح والإرشادات للمتعاملين.

ستاندرد تشارترد

وفي تعليقها على المبادرة، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: سعداء بمشاركتنا للعام الثالث على التوالي في هذه المبادرة الكريمة، والتي تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأضافت: حرص البنك ومنذ تأسيسه في الدولة منذ أكثر من 6 عقود على بذل كل ما في الإمكان لدعم كل المبادرات الوطنية الناجحة لمعالجة مشكلة ديون المواطنين، ومشاركتنا بهذه المبادرة أكبر دليل على ذلك.

بنك المشرق

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: نؤمن في بنك المشرق بأهمية تمتع المجتمع الإماراتي بحياة رغيدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وهذه قناعة ترتكز إليها استراتيجيتنا الرئيسية.

الاتصالات

وأعرب مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات» عن سعادته بهذه المبادرة الوطنية الكريمة التي تدل على حرص القيادة الرشيدة المستمر على العمل الدؤوب في إطار يصب في صالح الوطن والمواطن.

وأضاف: إن «اتصالات» كونها جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع الإماراتي وشركة وطنية تحظى بدورٍ كبيرٍ مدفوع بمسؤولية اجتماعية رائدة مستمرة في العمل بشكل حثيث مع كل مبادرة تصب في ذلك الإطار، معرباً عن فخر «اتصالات» بالمشاركة في هذه المبادرة الكريمة التي تعد استمراراً للنهج الوطنيٍ الرائدٍ ذاته في المسؤولية المجتمعية الذي طالما اضطلعت به الشركة منذ تأسيسها.

الفجيرة الوطني

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: لطالما كان بنك الفجيرة الوطني داعماً وشريكاً مالياً موثوقاً لعملائه ولمواطني الدولة، وانطلاقاً من التزامه الراسخ بتلبية احتياجات العملاء والوقوف إلى جانبهم لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، يسرّ البنك الإعلان عن استعداده لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين وتقديم الحلول المالية الملائمة للإماراتيين من أصحاب الدخل المنخفض لتتم تسوية قروضهم وتقديم التسهيلات المالية لهم.

دبي الإسلامي

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: إن الاهتمام بسلامة ورفاهية مواطني الدولة تقع في صلب القيم والمبادئ التي يسير بنك دبي الإسلامي على نهجها، ومن هذا المنطلق، فإننا سعداء بأن تسنح لنا الفرصة مجدداً لدعم صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين في الدولة.

الشارقة الإسلامي

وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، حرص المصرف على استمرار المشاركة في دعم مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين والمساهمة في إسقاط ديونهم إيماناً من مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية بالقيمة الإنسانية النبيلة التي تمثلها المبادرة، وتضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الدولة طوال 50 عاماً مضت، وتعزّز جهود الحكومة في الدعم المجتمعي كعمل مؤسسي مستدام.

رأس الخيمة الوطني

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: إن البنك يقدّر كثيراً مبادرة وزارة شؤون الرئاسة التي تسعى إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم. وسنواصل في البنك العمل مع الوزارة ومع عملائنا لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون.

أملاك للتمويل

وأضاف عارف الهرمي البستكي الرئيس التنفيذي - شركة أملاك للتمويل: تفخر المؤسسات المالية في الدولة بالمبادرة السامية التي يطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة كل عام في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتأمين الاستقرار الأسري لمواطني الدولة، كما تفخر أملاك بمشاركتها في هذه المبادرة لهذا العام من منطلق حرص الشركة على إنجاحها وتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي في الدولة.

العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

وقال شارلز دوغلاس الرئيس التنفيذي بالإنابة في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»: إن الدولة، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة لمواطنيها والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي والذي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

أم القيوين الوطني

وأكد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: يشرفنا كبنك وطني أن نساهم في دعم الدولة في مختلف المبادرات الحكومية للتغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون من أصحاب الدخل المحدود، لاسيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم الكثير من التحديات غير المسبوقة، حيث يعمل البنك.

ومن خلال تجديد مشاركته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين التي أطلقتها القيادة الرشيدة على إعفاء المواطنين المتعثرين ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها البنك لخدمة المجتمع.

دبي التجاري

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نحن في بنك دبي التجاري نؤمن بأهمية تأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكل فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق فإننا نفخر بدعم مبادرات حكومة الإمارات الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ السلام والسعادة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين ولا سيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم الكثير من التحديات غير المسبوقة.

مصرف عجمان

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: فخورون بهذه المساعي الكريمة والجهود المباركة الرامية إلى دعم أبناء هذا الوطن والوقوف إلى جانبهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، امتثالاً لنهج وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تركز على تأمين أفضل مستويات المعيشة للمواطنين ودعمهم بكل السبل الممكنة.

آفاق الإسلامية للتمويل

وقال راشد محبوب القبيسي الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل» يشرفنا في «آفاق الإسلامية للتمويل» أن ننضم إلى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الداعمة للمبادرة الأكبر من نوعها تحت مظلة صندوق معالجة الديون المتعثرة، من أجل إسقاط ديون المواطنين، انسجاماً مع التزامنا بمسؤولياتنا الاجتماعية والوطنية، وتماشياً مع حرصنا على دعم التوجه الوطني نحو توفير حياة كريمة ومستقرة تحقق سعادة المواطن، باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة.

دور وطني

قال جبر محمد غانم السويدي: إن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم منذ إنشائه بدور وطني كبير، وسيواصل أداء رسالته بدعم من القيادة الرشيدة وتعاون البنوك والمؤسسات الوطنية.

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