محمد بن راشد: دعوتنا للمجلس الوطني بأن يكون في خدمة المواطن وفي عون الحكومة

المصدر: دبي - البيان

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود والشيوخ وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أمس: «شهدت اليوم افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي بناء على دعوة رئيس الدولة لانعقاده وقيامه بمهامه الدستورية. دعوتنا للمجلس بأن يكون في خدمة المواطن.. وفي عون الحكومة.. وفي دعم وترسيخ مسيرتنا الاقتصادية وتماسكنا الاجتماعي ومستقبل أجيالنا القادمة».

وبدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر المجلس الوطني في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقبال سموه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم استعرض سموه حرس الشرف، وصافح اللجنة التي شكلها المجلس لاستقبال سموه.

حفل

وبعد ذلك، انتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام إلى قاعة زايد، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ثم تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح الجلسة قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد.

بعدها تلي مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 17.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة المجلس، رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أولياء العهود والوزراء والضيوف، موجهاً الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها للمجلس الوطني الاتحادي، ليبقى حِصناً للشورى، ومنبراً للتعبير عن تطلعات وآمال المواطنين، ومعاوناً للحكومة في خطى الإنجازات والتميز لمسيرة الإمارات في طريق الخير والبناء.

كما أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزاز المجلس بالأداء المتطور لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، معاهداً القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، أن يكون المجلس خير معينٍ للحكومة في أداء عملها في خدمة أبناء الإمارات وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال حرصها الدائم على ضمان التنمية المستدامة لإسعاد المواطن في الحاضر، وضمان الأفضل لأجيال الوطن في المستقبل، لينعم كل من يعيش على أرضه بأمنه وخيره وسلامه.

حضور

حضر مراسم الجلسة الافتتاحية، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ختام

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث هنأهم سموه بانعقاد الدورة الجديدة للمجلس، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة مجتمعهم، مؤكداً سموه حرص الحكومة على مساندة المجلس في أداء وتنفيذ واجباته تجاه الوطن.

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