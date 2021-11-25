هزاع بن زايد: الحياة البرلمانية الإماراتية تتقدم بخطى حثيثة في إقرار تشريعات تواكب النهضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن الحياة البرلمانية الإماراتية تتقدم بخطى حثيثة في وضع وإقرار التشريعات التي تواكب نهضة الإمارات وتطورها. حيث قال سموه: «سعدنا بحضور افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، متمنين لرئيس المجلس الموقر والأعضاء الكرام كل التوفيق في خدمة الحياة البرلمانية الإماراتية التي تتقدم بخطى حثيثة في وضع وإقرار التشريعات التي تواكب نهضة الإمارات وتطورها».

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