ضاحي خلفان: متابعة سيف بن زايد وكفاءة الشرطة وراء تعزيز الأمن

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول في تجوال السكان ليلاً بمفردهم.

والمرتبة الثانية عالمياً لأكثر البلدان أماناً، وفقاً لنتائج تقرير جالوب للأمن والنظام 2021م، ما كان ليتحقق لولا توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يقف على رأس المنظومة الأمنية في الدولة، إلى جانب كفاءة الأجهزة والإجراءات الأمنية في قيادات الشرطة، والجهود المبذولة من كل رجال الأمن على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع التاسع لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2021، الذي عقد عن بُعد بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله.

جهود

وثمّن جهود فريق العمل الذي كان وراء تحقيق هذه النتائج الطيبة، برئاسة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية من خلال تقديم الأدلة والوثائق إلى لجان التحكيم الدولية وأدت إلى تحقيق هذه النتيجة المشرّفة.

تطبيق

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات استخدام تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»، ونسبة البلاغات التي تم تسجيلها على مستوى الدولة، والجهود المبذولة من قبل المعنيين في قيادات الشرطة بالدولة من أجل تحقيق المستهدف الذي أمر به الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو ألا تقل النسبة عن 64% من البلاغات، ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتوفير كل التسهيلات والبرامج التي تجعل تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك» سهل الاستعمال ويكفل للمراجع تقديم البلاغ بسلاسة ويسر أينما تواجد.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج المجلس المروري الاتحادي للربع الثالث من العام الجاري، وناقش ما تم طرحه من توصيات حول توحيد مواعيد حظر مرور الشاحنات في الشوارع وتنظيم حركة مرورها على مستوى الدولة لتسببها بالازدحام والكثير من الحوادث الخطرة، إلى جانب تكثيف تواجد دوريات الشرطة في الشوارع للحفاظ على الأمن ومنع الحوادث والتجاوزات المرورية، والاستعداد لأية حالات طارئة تستدعي تدخل رجال الشرطة.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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