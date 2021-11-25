الجلسة 4 من «المستقبل الرقمي» تبحث الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» جلستها الافتراضية الرابعة، أمس، بمشاركة نخبة من المتحدثين وخبراء الأمن السيبراني العالميين وممثلي الجهات الحكومية من جميع أنحاء العالم. واستضافت الجلسة دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتولَّى تنظيمها شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، تحت عنوان «مستقبل الأمن السيبراني»، بهدف بحث واستكشاف تطورات مشهد الأمن السيبراني في السنوات القليلة القادمة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، إن تنظيم الجلسة الرابعة من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» التي تستضيفها هيئة أبوظبي الرقمية تأتي في إطار التحضيرات التي تسبق انعقاد قمة المستقبل الرقمي.

وأضاف العسكر: إن الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة أدت إلى تزايد أهمية تعزيز البنية التحتية وحماية المعلومات الحساسة والخاصة بالجهات الحكومية والمتعاملين على حد سواء، مضيفاً أن مخاطر الهجمات المتزايدة هو الدافع الرئيس وراء تطوير منظومة الأمن السيبراني للحكومات.

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