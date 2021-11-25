تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«زايد العليا لأصحاب الهمم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بهدف دعم جهودها الرامية إلى مساعدة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاجتماعية.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة؛ وعن مجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي، في المبنى الرئيسي للمجموعة بحضور عدد من المسؤولين من المؤسستين.

وتقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذا التعاون بتوفير متجر مجهز بالكامل في وجهتها الترفيهية المتميزة «مرسى مينا» وتضعه تحت تصرف المؤسسة لتتيح من خلاله لأصحاب الهمم عرض منتجاتهم التجارية.

كما تعمل بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي على تزويد المؤسسة بمنصة (ابتكار).

من جهتها تلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتدريب عدد من موظفي مجموعة موانئ أبوظبي على لغة الإشارة، وطباعة نشرات التوعية بلغة «برايل» لمتعاملي الموانئ من أصحاب الهِمم.

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