محمد بن زايد في برقية شكر إلى أردوغان: فرصة لخدمة مصالحنا المشتركة

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية شكر إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، في ختام زيارة سموه إلى تركيا. وقال سموه في البرقية: «فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة». وتابع سموه: «فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا».

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