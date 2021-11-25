محمد الشرقي يشهد احتفالات جامعة العلوم باليوم الوطني

المصدر: الفجيرة- وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفالات جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50.

وشهد الاحتفال إلى جانب سموه، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وتضمّن الحفل، مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية، وعرضاً للكشّافة، وفلكلورات شعبية، أداها عدد من طلبة المدارس، كما ألقيت قصيدة وطنية، تعبيراً عن مباهج احتفال الدولة باليوبيل الذهبي.

وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض، الذي احتوى أعمالاً ولوحات لطلبة الجامعة، وأبرز مشاريع الجامعة وتطبيقاتها الذكية، وركناً للتراث الشعبي والمشغولات اليدوية.

حضر الاحتفال سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، وعدد من المسؤولين والمديرين بالفجيرة، وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

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