عوض الكتبي: دور فاعل للقطاع الطبي الخاص في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أول من أمس، مركز ميدكير الدكتور سعيد الشيخ للجهاز الهضمي والسمنة، الذي يعد الأول من نوعه في إمارة دبي بتقديم علاجات مبتكرة للمرضى في مكان واحد وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد الكتبي الدور المهم والفاعل الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في الإمارة كشريك استراتيجي للقطاع الحكومي، وداعم رئيس في تحقيق الأهداف والخطط التي تتبناها الهيئة وتسعى لتحقيقها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة دبي لدعم وتسهيل وتعزيز فرص الاستثمار الصحي لمواكبة التحديات والتحولات المتسارعة التي تشهدها الإمارة، ولتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية وتمكينها من صياغة وتصميم نموذج صحي متميز يسهم بشكل فاعل في دعم السياحة العلاجية وتحقيق الأمن الصحي والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

خدمات

وأشاد بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية في الإمارة وتجربة متميزة للمرضى من طالبي هذا النوع من الخدمات الطبية.

ويقدم المركز الجديد خدماته التخصصية في مجالات سرطان الجهاز الهضمي والقولون، وإدارة الوزن، والحموضة المعوية والارتجاع المعدي المريئي، وأمراض الأمعاء الالتهابية، حيث يضم المركز نخبة من الأطباء المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية.

وتجول الكتبي بمختلف أقسام وأجنحة المركز الذي يمتد على مساحة أكثر من 10 آلاف قدم مربعة على شارع الشيخ زايد، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مختلف الخدمات والتجهيزات التقنية والحلول الذكية في المركز الذي يضم خمس غرف لمرضى العيادات الخارجية، وخمس غرف للتعافي بعد الخضوع للعمليات الجراحية، وغرفتين لما قبل الجراحة، وغرفتي جراحة، ووحدة للرعاية المركزة، وغرفة للأشعة السينية.

ويضم المركز جناحاً لرعاية اليوم الواحد لتوفير التشخيص والعلاج المتخصص للارتجاع المعدي المريئي، وتهيج الجهاز الهضمي، وإجراءات إدارة الوزن، واكتشاف الأورام، وغيرها من الخدمات، وجراحات اليوم الواحد كعمليات المنظار وإدارة الوزن التي يجريها في المركز مما يجعله الوجهة الأولى للعلاج الطبي في هذا المجال.

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