افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة «أم أس دي» للأدوية بدبي

المصدر: دبي- وام

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افتتح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع المقر الإقليمي الجديد لشركة «أم أس دي» العالمية المتخصصة في مجال الأدوية، وذلك بحضور ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وكارا نازاري المديرة العامة لغرفة التجارة الأمريكية.

كما حضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أم أس دي» من بينهم رينان أوزييرلي رئيس منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأشرف ملاك المدير الإداري للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أكثر من 200 موظف من فريق العمل، الذين انضموا عبر القنوات الرقمية للاحتفال بإطلاق نموذج العمل الهجين للشركة وفلسفة العمل الحديثة.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري: إن البنية التحتية التجارية القوية لدولة الإمارات والمرافق التنظيمية، التي تقدمها إلى الشركات حولتها إلى وجهة مثالية لتشغيل وإدارة عمليات شركات الأدوية العالمية في جميع أنحاء المنطقة وأسهمت في توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية الجذابة لهذه الشركات في أجواء تنافسية قوية.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الأدوية العالمية، بهدف تحقيق الوصول المبكر إلى الأدوية المبتكرة وتقديم أفضل العلاجات للمرضى إلى جانب دعم نظام اقتصادات الأدوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى بشكل تام مع استراتيجية الوزارة لتوفير رعاية صحية شاملة ومبتكرة لأفراد المجتمع، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح الأميري أن التعاون مع «أم أس دي» يأتي ضمن الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي الفعال لوباء «كوفيد 19»، وذلك من خلال جذب وتوفير الأدوية المبتكرة، التي أثبتت فعاليتها وكفاءتها ليتم دمجها في بروتوكولات العلاج.

من جانبه عبر رينان أوزييرلي رئيس منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «أم أس دي» عن سعادته بافتتاح المقر الرئيسي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الإمارات التي تتمتع بأهمية خاصة سواء بالنسبة لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أو على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الشركة حافظت على وجودها في المنطقة منذ 30 عاماً، حيث يظهر المقر الجديد التزام الشركة المستمر بتحسين جودة حياة المرضى والمجتمع بكامله في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام.

من ناحيته أشاد أشرف ملاك بالجهود الوطنية التي بذلت لإدارة وباء «كوفيد 19» بنجاح وتسريع عملية العودة إلى العمل.

وقالت ميجان جريجونيس: تجلب أم اس دي للمنطقة أكثر من 350 عاماً من الخبرة العالمية العريقة في مجال الابتكار وتعد مثالاً ساطعاً لشركات الأدوية الأمريكية التي تستثمر في رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد ودعم جهود التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وجعل الإمارات محوراً للسياحة العلاجية، مؤكدة أن الإمارات تعتبر أكبر وجهة تصدير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل على تنوع اقتصاد الإمارات، حيث تمثل القطاعات غير النفطية 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

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