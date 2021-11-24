محمد بن زايد والرئيس التركي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وتركيا في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان التالي:

1 ــ مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية ..وقعها علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية ..ومن جانب تركيا، كورت هايرتين رئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية.

2 ــ اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي ..وقعها محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وأرادا إيرمت الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

3 ــ اتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة ..وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة ومن الجانب التركي أرادا إيرمت الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

4 ــ اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي ..وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة وأرادا إيرمت الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

5 ــ اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا ..وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة ومن جانب تركيا بوراك أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

6 ــ مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة اسطنبول ..وقعها حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي وإريساه أريكان رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول.

7 ــ مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا ..وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وشهاب كافجي أوغلو رئيس المصرف التركي

8 ــ اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا ..وقعها علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومن الجانب التركي مهيمت موس وزير التجارة.

9 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة ..وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ..ومن الجانب التركي معالي فتيح دونمير وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

10 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي ..وقعتها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ..ومن جانب تركيا مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي.

كما جرى على هامش زيارة سموه توقيع التالي..

ـ اتفاقية تعاون بين شركتي " أبوظبي القابضة " و" كاليون يتريم القابضة "التركية .. وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة و كمال كاليونكو رئيس مجلس إدارة كاليون.

ــ اتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة " سي سي إن " القابضة .. وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة ومراد سيسين رئيس مجلس إدارة الشركة التركية.

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