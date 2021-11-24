"مدرج خورفكان" يروي مسيرة الخمسين في أوبريت "يوبيل المجد"

المصدر: وام

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افتتحت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني مساء أمس في " مدرّج خورفكان " فعاليات الإمارة بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسط مزيج من مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز الوطني وإقبال جماهيري كبير من كافة الفئات ومن مختلف مدن الإمارة.

شهد الحفل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان بحضور كل من خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني وطارق سعيد علاي نائب رئيس اللجنة وراشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان وعلياء السويدي رئيس اللجنة الإعلامية في لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة.

ويسرد أوبريت "يوبيل الفخر" بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين ذكريات المجد والريادة التي انطلق بريقها في الثاني من ديسمبر عام 1971 حيث بدأ بمشهد أدائي لوالد يعرف ابنته بمعنى اليوبيل الذهبي وما يحمله من معانٍ، ثم انطلقت حناجر الفنانين فايز السعيد وفيصل الجاسم ووليد الجاسم بأداء الأشعار التي نظمتها بنت خورفكان الشاعرة مريم النقبي حيث تعانقت الكلمة الهادفة مع جماليات الألحان والأداء الصوتي لتخرج لوحة وطنية ألهبت مشاعر الجماهير واستنفرت فيهم القيم الوطنية السامية كل ذلك بالتزامن مع أداء تراثي أصيل قدمته بكل مهارة طالبات مدرسة عبد الله بن مبارك للتعليم الأساسي بخورفكان.

وقدمت فرقة المزيود الحربية عدداً من الفقرات التراثية الشعبية التي توزعت ما بين فن العازي والعيالة والرزيف وتفاعل الجمهور مع تلك الرقصات الشعبية الممزوجة بالأشعار الوطنية في حب الإمارات وشمائل وخصال أهلها ثم قدم الشاعر الإماراتي داوود الشحي قصيدة نبطية في حب الإمارات.

وفي فقرة الليزر قدم اللاعب حميد الظاهري استعراضاً أظهر مهاراته في إبهار الجمهور بالمؤثرات الضوئية التي أبرزت خلال حركتها صور أصحاب السمو حكام الإمارات والعلم الإماراتي، كما أدى الشاعر والفنان موفق العامري فقرة العزف على العود برفقة آلة الكمان.

وانطلاقاً من قيم التعايش التي جعلت من الإمارات وطناً ثانياً لأكثر من 200 جنسية عالمية شاركت في احتفالات اليوم الوطني الخمسين الافتتاحية مجموعة من الفرق الشعبية، مثلت عدداً من البلدان العربية والأجنبية حيث قدمت فرقة لبنانية لوحة فنية من الفلكلور الشعبي اللبناني وأدت فرقة من روسيا الصديقة رقصة شعبية من التراث الروسي، كما أدت "فرقة الشمائل" العراقية واحداً من أجمل عروضها الغنائية.

وقال خالد المدفع في كلمته الافتتاحية " نستذكر في هذه المناسبة جهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الشيوخ الذين تمتعوا برؤية حكيمة بعيدة المدى أثمرت عن قيام دولة الإمارات التي يتفيأ أبناؤها بخيراتها وتسعد كل من وطئ أرضها بإنجازاتها وخيرها.

وأضاف أن دولة الإمارات أضحت في ظل الاتحاد تنافس دول العالم في شتى القطاعات الاقتصادية حتى أصبحت قوة اقتصادية خلال خمسين عاماً مضت وهي تتطلع مع دخولها الخمسين القادمة إلى مرحلة أكثر تطوراً وازدهاراً في ظل قيادتها الرشيدة التي تسعى للمراكز الأولى دائماً.

ونوه المدفع إلى أن هذا الصرح الذي تقام فيه احتفالاتنا يبرز مدى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قائد الحركة التنموية التي تبدو ملامحها في التطوير المستمر بدءاً من الإنسان ثم في سائر القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.

من جانبه، قال راشد خميس النقبي " تمثل احتفالات دولتنا باليوم الوطني الخمسين أيام عزة وفخر نعتز بها وبمسيرة نصف قرن من الزمن سطر خلالها رجال الإمارات ونساؤها أرقى الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً، مؤكداً أن المناسبات والفعاليات العالمية التي أصبحت دولة الإمارات محطة لها هي أكبر دليل على الريادة التي أثمر عنها اتحاد دولة الإمارات المبارك.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي مجموعة الشركاء والداعمين الذين أسهمت جهودهم في نجاح احتفالات اليوم الوطني في خورفكان وهي بلدية خورفكان وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة الثقافة بالشارقة وشرطة المنطقة الشرقية وإدارة الدفاع المدني ومكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية ومعهد الشارقة للتراث ومركز ناشئة خورفكان ونادي خورفكان الرياضي وشركة بيئة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمنطقة الشرقية ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة (فرع خورفكان) ومركز الشارقة للاتصال وجمعية الشارقة التعاونية.

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