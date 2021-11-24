ثمانية أيام تفصلنا عن الاحتفال الرسمي لليوم الوطني الخمسين للإمارات في حتا

المصدر: البيان

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أطلقت منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لليوم الوطني فيلماً قصيراً عن حتا يوم أمس. الفيلم يسلط الضوء على بعض قصص أهالي حتا ومناظر المدينة الخلابة.

تم إطلاق الفيلم بعد إعلان لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بداية هذا الشهر أن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين في الثاني من ديسمبر سوف يُقام في حتا حيث سيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور لمدة تسعة أيام من 4 حتى 12 من ديسمبر، من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae

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